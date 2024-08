сегодня



Видео с текстом от VOODOO CIRCLE



"Let It Rock", официальное видео с текстом от VOODOO CIRCLE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Hail To The King, релиз которого намечен на 15 ноября на AFM Records:



"Lay Down Your Lovin'"

"Let It Rock"

"On The Edge"

"Sweet Little Sister"

"Castles Made Of Glas"

"Stand Your Ground"

"Black Country"

"Billy's Song"

"Strangers In The Night"

"All For One"

"The Sound Of The Eagles"

"Hail To The King"







