Детали нового альбома DEMONICAL



DEMONICAL выпустят новую работу, получившую название Domination, двадцать третьего октября на Agonia Records. Запись материала проходила в июне 2020 в Glashuset и Sellnoise вместе с Johan'ом Hjelm'ом и Jonas'ом Arnberg'ом. За сведение и мастеринг отвечал Karl Daniel Lidén (Bloodbath, Katatonia) из Tri-Lamb Studios. За оформление альбома Susan Wicher. Он будет доступен в следующих вариантах:



- Slipcase digipak CD

- Black gatefold LP

- Transparent smoked gatefold LP

- Solid red gatefold LP

- "Plate of puke" gatefold LP

- T-shirt + download code

- Black zip hoodie + download code

- Digital



Трек-лист:



“My Kingdom Done”

“Hellfire Rain”

“Aeons Of Death”

“The Thin Darkness”

“We Stand As One”

“Victorious”

“Slipping Apart”

“Calescent Punishment”







