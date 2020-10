сегодня



Новое видео DEMONICAL



DEMONICAL опубликовали официальное видео на песню "Slipping Apart". Этот трек взят из нового альбома World Domination, релиз которого намечен на двадцать третье октября на Agonia Records. Запись материала проходила в июне 2020 в Glashuset и Sellnoise вместе с Johan'ом Hjelm'ом и Jonas'ом Arnberg'ом. За сведение и мастеринг отвечал Karl Daniel Lidén (Bloodbath, Katatonia) из Tri-Lamb Studios. За оформление альбома Susan Wicher. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- Slipcase digipak CD

- Black gatefold LP

- Transparent smoked gatefold LP

- Solid red gatefold LP

- "Plate of puke" gatefold LP

- T-shirt + download code

- Black zip hoodie + download code

- Digital



Трек-лист:



“My Kingdom Done”

“Hellfire Rain”

“Aeons Of Death”

“The Thin Darkness”

“We Stand As One”

“Victorious”

“Slipping Apart”

“Calescent Punishment”







+2 -0



просмотров: 248