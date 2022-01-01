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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 20
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 15
*Новая песня DARKTHRONE 13
[= ||| все новости группы



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Demonical

*



25 окт 2022 : 		 Новое видео DEMONICAL

10 апр 2022 : 		 Новое видео DEMONICAL

12 фев 2022 : 		 Видео с текстом от DEMONICAL

4 дек 2021 : 		 Новый альбом DEMONICAL выйдет весной

31 авг 2021 : 		 DEMONICAL завершают запись

7 июн 2021 : 		 DEMONICAL переиздают альбомы

23 окт 2020 : 		 Новое видео DEMONICAL

6 окт 2020 : 		 Видео с текстом от DEMONICAL

3 сен 2020 : 		 Детали нового альбома DEMONICAL

25 июн 2020 : 		 DEMONICAL работают над альбомом

26 окт 2018 : 		 VHS-видео от DEMONICAL

23 мар 2018 : 		 Новый альбом DEMONICAL доступен для прослушивания

21 фев 2018 : 		 Новая песня DEMONICAL

2 фев 2018 : 		 Новая песня DEMONICAL

3 окт 2017 : 		 DEMONICAL начнут запись в ноябре

12 апр 2017 : 		 DEMONICAL сменили вокалиста

6 окт 2015 : 		 Новое видео DEMONICAL

10 апр 2015 : 		 Новая песня DEMONICAL

19 фев 2015 : 		 Новый ЕР DEMONICAL выйдет в апреле

7 фев 2015 : 		 Концертное видео DEMONICAL

29 янв 2015 : 		 DEMONICAL работают над новым материалом

9 дек 2014 : 		 DEMONICAL подписали соглашение с Agonia Records

29 янв 2014 : 		 Новое видео DEMONICAL

14 ноя 2013 : 		 Новое видео DEMONICAL

13 сен 2013 : 		 Новый альбом DEMONICAL доступен для прослушивания

6 сен 2013 : 		 Видео с текстом от DEMONICAL
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|||| 25 окт 2022

Новое видео DEMONICAL



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"Wrathspawn", новое видео группы DEMONICAL, доступно для просмотра ниже. Она взята из нового альбома "Mass Destroyer", выпущенного шестого мая на Agonia Records в следующих вариантах:

- Digipak CD
- Box CD
- Tape
- LP (Black, Red and PD)
- Digital

Трек-лист:

"We Conquer The Throne"
"Sun Blackened"
"Fallen Mountain"
"Wrathspawn"
"Dödsmarsch"
"Lifeslave"
"Cemented In Ire"
"By Hatred Bound"

DEMONICAL Reveal "Wrathspawn" Music Video




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