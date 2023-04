сегодня



DEMONICAL представляют нового вокалиста



DEMONICAL опубликовали официальное видео с текстом на песню Into Victory, которая взята из одноименного ЕР. Этот трек стал первым студийным материалом для нового вокалиста Charlie Fryksell.



Трек-лист:



"Into Victory

"Somebody Put Something In My Drink" (Ramones cover)







+0 -0



просмотров: 198