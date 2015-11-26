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все новости группы
Demonical
Швеция
Death Metal
http://www.demonical.net
Myspace:
http://www.myspace.com/thedemonicalhorde
Facebook:
http://www.facebook.com/Demonicalofficial
4 дек 2021
:
Новый альбом DEMONICAL выйдет весной
31 авг 2021
:
DEMONICAL завершают запись
7 июн 2021
:
DEMONICAL переиздают альбомы
23 окт 2020
:
Новое видео DEMONICAL
6 окт 2020
:
Видео с текстом от DEMONICAL
3 сен 2020
:
Детали нового альбома DEMONICAL
25 июн 2020
:
DEMONICAL работают над альбомом
26 окт 2018
:
VHS-видео от DEMONICAL
23 мар 2018
:
Новый альбом DEMONICAL доступен для прослушивания
21 фев 2018
:
Новая песня DEMONICAL
2 фев 2018
:
Новая песня DEMONICAL
3 окт 2017
:
DEMONICAL начнут запись в ноябре
12 апр 2017
:
DEMONICAL сменили вокалиста
6 окт 2015
:
Новое видео DEMONICAL
10 апр 2015
:
Новая песня DEMONICAL
19 фев 2015
:
Новый ЕР DEMONICAL выйдет в апреле
7 фев 2015
:
Концертное видео DEMONICAL
29 янв 2015
:
DEMONICAL работают над новым материалом
9 дек 2014
:
DEMONICAL подписали соглашение с Agonia Records
29 янв 2014
:
Новое видео DEMONICAL
14 ноя 2013
:
Новое видео DEMONICAL
13 сен 2013
:
Новый альбом DEMONICAL доступен для прослушивания
6 сен 2013
:
Видео с текстом от DEMONICAL
25 июл 2013
:
DEMONICAL нашли барабанщика и гитариста
21 июл 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома DEMONICAL
11 апр 2013
:
DEMONICAL расстались с гитаристом и барабанщиком
13 фев 2013
:
DEMONICAL о новом альбоме
25 дек 2012
:
DEMONICAL отложили запись
5 ноя 2012
:
DEMONICAL пишут новый альбом
26 сен 2012
:
Новый гитарист DEMONICAL
17 сен 2012
:
DEMONICAL начнут запись в ноябре
2 июл 2012
:
DEMONICAL расстались с гитаристом
15 дек 2011
:
Новые участники в DEMONICAL
30 сен 2011
:
DEMONICAL воспользуются услугами ударника WITCHERY
13 апр 2011
:
Новое видео DEMONICAL
24 фев 2011
:
Детали нового альбома DEMONICAL
8 ноя 2010
:
Название нового альбома DEMONICAL
19 сен 2010
:
DEMONICAL начали запись
20 авг 2010
:
DEMONICAL начнут работу в сентябре
12 июн 2010
:
Новое видео DEMONICAL
7 май 2009
:
Еще одна песня от DEMONICAL
19 мар 2009
:
DEMONICAL: новая песня в сети
13 мар 2009
:
Трек-лист и дата выхода нового альбома DEMONICAL
3 янв 2009
:
Обложка нового альбома DEMONICAL
8 дек 2008
:
DEMONICAL объявили название нового альбома
26 дек 2007
:
DEMONICAL расстались с вокалистом
15 апр 2006
:
DEMONICAL: Бывшие музыканты CENTINEX ищут вокалиста
сегодня
Новый альбом
DEMONICAL
выйдет весной
DEMONICAL выпустят новую работу, получившую название Mass Destroyer, шестого мая на Agonia Records:
"We Conquer The Throne"
"Sun Blackened"
"Fallen Mountain"
"Wrathspawn"
"Dödsmarsch"
"Lifeslave"
"Cemented In Ire"
"By Hatred Bound"
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).