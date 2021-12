сегодня



Новый альбом DEMONICAL выйдет весной



DEMONICAL выпустят новую работу, получившую название Mass Destroyer, шестого мая на Agonia Records:



"We Conquer The Throne"

"Sun Blackened"

"Fallen Mountain"

"Wrathspawn"

"Dödsmarsch"

"Lifeslave"

"Cemented In Ire"

"By Hatred Bound"







