сегодня



Новое видео DEMONICAL



"We Conquer The Throne", новое видео группы DEMONICAL, доступно для просмотра ниже. Она взята из нового альбома "Mass Destroyer", выходящего шестого мая на Agonia Records в следующих вариантах:



- Digipak CD

- Box CD

- Tape

- LP (Black, Red and PD)

- Digital



Трек-лист:



"We Conquer The Throne"

"Sun Blackened"

"Fallen Mountain"

"Wrathspawn"

"Dödsmarsch"

"Lifeslave"

"Cemented In Ire"

"By Hatred Bound"







+1 -0



просмотров: 254