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Demonical

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7 июн 2021 : 		 DEMONICAL переиздают альбомы

23 окт 2020 : 		 Новое видео DEMONICAL

6 окт 2020 : 		 Видео с текстом от DEMONICAL

3 сен 2020 : 		 Детали нового альбома DEMONICAL

25 июн 2020 : 		 DEMONICAL работают над альбомом

26 окт 2018 : 		 VHS-видео от DEMONICAL

23 мар 2018 : 		 Новый альбом DEMONICAL доступен для прослушивания

21 фев 2018 : 		 Новая песня DEMONICAL

2 фев 2018 : 		 Новая песня DEMONICAL

3 окт 2017 : 		 DEMONICAL начнут запись в ноябре

12 апр 2017 : 		 DEMONICAL сменили вокалиста

6 окт 2015 : 		 Новое видео DEMONICAL

10 апр 2015 : 		 Новая песня DEMONICAL

19 фев 2015 : 		 Новый ЕР DEMONICAL выйдет в апреле

7 фев 2015 : 		 Концертное видео DEMONICAL

29 янв 2015 : 		 DEMONICAL работают над новым материалом

9 дек 2014 : 		 DEMONICAL подписали соглашение с Agonia Records

29 янв 2014 : 		 Новое видео DEMONICAL

14 ноя 2013 : 		 Новое видео DEMONICAL

13 сен 2013 : 		 Новый альбом DEMONICAL доступен для прослушивания

6 сен 2013 : 		 Видео с текстом от DEMONICAL

25 июл 2013 : 		 DEMONICAL нашли барабанщика и гитариста

21 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEMONICAL

11 апр 2013 : 		 DEMONICAL расстались с гитаристом и барабанщиком

13 фев 2013 : 		 DEMONICAL о новом альбоме

25 дек 2012 : 		 DEMONICAL отложили запись
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|||| 7 июн 2021

DEMONICAL переиздают альбомы



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DEMONICAL объявили о планах перевыпуска первых трех альбомов, Servants Of The Unlight (2007), Hellsworn (2009) и Death Infernal (2011). которые будут доступны восьмого октября на Agonia Records в следующих вариантах:

- Deluxe digi CD*
- Handnumbered picture disc, 250 copies
- Handnumbered white / grey / black marble LP, 300 copies
- Handnumbered bone white / ox-blood / color in color / splatter LP, 116 copies**
- Digital

*"Servants of the Unlight" and "Hellsworn" only.
**Gold, silver and blue splatter depending on album.

DEMONICAL To Reissue First Three Album On CD / Vinyl; Out Digitally Now



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