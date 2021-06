7 июн 2021



DEMONICAL переиздают альбомы



DEMONICAL объявили о планах перевыпуска первых трех альбомов, Servants Of The Unlight (2007), Hellsworn (2009) и Death Infernal (2011). которые будут доступны восьмого октября на Agonia Records в следующих вариантах:



- Deluxe digi CD*

- Handnumbered picture disc, 250 copies

- Handnumbered white / grey / black marble LP, 300 copies

- Handnumbered bone white / ox-blood / color in color / splatter LP, 116 copies**

- Digital



*"Servants of the Unlight" and "Hellsworn" only.

**Gold, silver and blue splatter depending on album.







