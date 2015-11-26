DEMONICAL переиздают альбомы

DEMONICAL объявили о планах перевыпуска первых трех альбомов, Servants Of The Unlight (2007), Hellsworn (2009) и Death Infernal (2011). которые будут доступны восьмого октября на Agonia Records в следующих вариантах:
- Deluxe digi CD*
- Handnumbered picture disc, 250 copies
- Handnumbered white / grey / black marble LP, 300 copies
- Handnumbered bone white / ox-blood / color in color / splatter LP, 116 copies**
- Digital
*"Servants of the Unlight" and "Hellsworn" only.
**Gold, silver and blue splatter depending on album.
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