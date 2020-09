сегодня



Музыканты SOILWORK, TESTAMENT, KOZIAK, SEPTICFLESH и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA в ACT OF DENIAL



Проект ACT OF DENIAL , в состав которого входят Voi Cox (Koziak, Victim), Luger (Benighted, Koziak), Björn "Speed" Strid (Soilwork), Steve Di Giorgio (Death, Testament), Krimh (Septicflesh) и John Lönnmyr (The Night Flight Orchestra), работает над дебютный альбомом, получившим название Negative. Первый сингл из него, "Puzzle Heart", доступен для прослушивания ниже.







