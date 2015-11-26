Музыканты SOILWORK, TESTAMENT, KOZIAK, SEPTICFLESH и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA в ACT OF DENIAL
Проект ACT OF DENIAL , в состав которого входят Voi Cox (Koziak, Victim), Luger (Benighted, Koziak), Björn "Speed" Strid (Soilwork), Steve Di Giorgio (Death, Testament), Krimh (Septicflesh) и John Lönnmyr (The Night Flight Orchestra), работает над дебютный альбомом, получившим название Negative. Первый сингл из него, "Puzzle Heart", доступен для прослушивания ниже.
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