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Act Of Denial

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Музыканты SOILWORK, TESTAMENT, KOZIAK, SEPTICFLESH и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA в ACT OF DENIAL



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Проект ACT OF DENIAL , в состав которого входят Voi Cox (Koziak, Victim), Luger (Benighted, Koziak), Björn "Speed" Strid (Soilwork), Steve Di Giorgio (Death, Testament), Krimh (Septicflesh) и John Lönnmyr (The Night Flight Orchestra), работает над дебютный альбомом, получившим название Negative. Первый сингл из него, "Puzzle Heart", доступен для прослушивания ниже.

ACT OF DENIAL Featuring Members Of SOILWORK, TESTAMENT, KOZIAK, SEPTICFLESH And THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA Working On Debut Album



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