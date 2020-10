17 окт 2020



ACT OF DENIAL завершили запись



Проект ACT OF DENIAL , в состав которого входят Voi Cox (Koziak, Victim), Luger (Benighted, Koziak), Björn "Speed" Strid (Soilwork), Steve Di Giorgio (Death, Testament), Krimh (Septicflesh) и John Lönnmyr (The Night Flight Orchestra), завершил запись дебютного альбома. Выход нового сингла намечен на двадцать пятое октября.







