31 мар 2021



Новое видео ACT OF DENIAL



"Slave", новое видео группы ACT OF DENIAL, Voi Cox (Koziak, Victim), Luger (Benighted, Koziak), Björn "Speed" Strid (Soilwork), Steve Di Giorgio (Death, Testament), Krimh (Septicflesh) и John Lönnmyr (The Night Flight Orchestra), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Negative.



Трек-лист:



"Puzzle Heart"

"Controlled"

"Down That Line"

"Negative"

"Reflection Wall"

"In The Depths Of Destruction"

"Lost Circle"

"Your Dark Desires"

"Slave"

"Clutching At Rails Of Light"







+2 -0



просмотров: 379