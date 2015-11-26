ACT OF DENIAL нашли лейбле

ACT OF DENIAL объявили о том, что заключили контракт с Crusader Records (часть Golden Robot Global Entertainment), на котором в этом году состоится релиз нового альбома. Первый сингл будет представлен в конце марта, в записи этого трека принимал участие бывший гитарист SOILWORK Pete Wichers.
Трек-лист:
"Puzzle Heart"
"Controlled"
"Down That Line"
"Negative"
"Reflection Wall"
"In The Depths Of Destruction"
"Lost Circle"
"Your Dark Desires"
"Slave"
"Clutching At Rails Of Light"
dark_medieval_times
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