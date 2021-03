ACT OF DENIAL нашли лейбле

сегодня



ACT OF DENIAL объявили о том, что заключили контракт с Crusader Records (часть Golden Robot Global Entertainment), на котором в этом году состоится релиз нового альбома. Первый сингл будет представлен в конце марта, в записи этого трека принимал участие бывший гитарист SOILWORK Pete Wichers.



Трек-лист:



"Puzzle Heart"

"Controlled"

"Down That Line"

"Negative"

"Reflection Wall"

"In The Depths Of Destruction"

"Lost Circle"

"Your Dark Desires"

"Slave"

"Clutching At Rails Of Light"







