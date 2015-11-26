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Act Of Denial

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ACT OF DENIAL нашли лейбле



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ACT OF DENIAL объявили о том, что заключили контракт с Crusader Records (часть Golden Robot Global Entertainment), на котором в этом году состоится релиз нового альбома. Первый сингл будет представлен в конце марта, в записи этого трека принимал участие бывший гитарист SOILWORK Pete Wichers. 

Трек-лист:

"Puzzle Heart"
"Controlled"
"Down That Line"
"Negative"
"Reflection Wall"
"In The Depths Of Destruction"
"Lost Circle"
"Your Dark Desires"
"Slave"
"Clutching At Rails Of Light"

ACT OF DENIAL Featuring Members Of SOILWORK, TESTAMENT And SEPTICFLESH Sign With Crusader Records; New Single "Slave" To Be Released March 29th



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

dark_medieval_times


12 мар 2021, 22:18		о барабанщик Krimh.


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