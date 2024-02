6 фев 2024



Новая песня ACT OF DENIAL



"Unbury The Hatchet", новая песня группы ACT OF DENIAL, в состав которой входят Voi Cox (Koziak, Victim), Luger (Benighted, Koziak), Björn "Speed" Strid (Soilwork), Steve Di Giorgio (Death, Testament), Krimh (Septicflesh) и John Lönnmyr (The Night Flight Orchestra), доступна для прослушивания ниже.

Unbury The Hatchet by Act Of Denial





