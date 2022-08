16 авг 2022



ACT OF DENIAL выпустят альбом в 2023



Группа ACT OF DENIAL, в состав которой входят Voi Cox (Koziak, Victim), Luger (Benighted, Koziak), Björn "Speed" Strid (Soilwork), Steve Di Giorgio (Death, Testament), Krimh (Septicflesh) и John Lönnmyr (The Night Flight Orchestra), отправилась в студию для записи нового материала, релиз которого планируется на начало 2023 года.







