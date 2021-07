сегодня



Новая песня ACT OF DENIAL



"Your Dark Desires", новая песня группы ACT OF DENIAL, в состав которой входят Voi Cox (Koziak, Victim), Luger (Benighted, Koziak), Björn "Speed" Strid (Soilwork), Steve Di Giorgio (Death, Testament), Krimh (Septicflesh) и John Lönnmyr (The Night Flight Orchestra), доступна ниже. Эта трек взята из альбома Negative, выход которого намечен на тринадцатое августа на Golden Robot Records.



Трек-лист:



"Puzzle Heart"

"Controlled"

"Down That Line"

"Negative"

"Reflection Wall"

"In The Depths Of Destruction"

"Lost Circle"

"Your Dark Desires"

"Slave"

"Clutching At Rails Of Light"







