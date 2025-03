сегодня



Новое видео RIVERS OF NIHIL



American Death, новое видео группы RIVERS OF NIHIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rivers Of Nihil, выходящего 30 мая на Metal Blade Records:



01. The Sub-Orbital Blues

02. Dustman

03. Criminals

04. Despair Church

05. Water & Time

06. House Of Light

07. Evidence

08. American Death

09. The Logical End

10. Rivers Of Nihil https://riversofnihil.bandcamp.com/







