Визуальный ряд от RIVERS OF NIHIL



RIVERS OF NIHIL восьмого ноября на Metal Blade Records выпустили обновленную версию дебютного ЕР Hierarchy, пересведением и ремастерингом которой занимался Carson Slovak из Atrium Audio:



"Chambers Of Civility"

"Human Adaptation"

"Ultimate Sentience"

"Post-Mortem Prostitution"



Визуальный ряд к "Ultimate Sentience" доступен ниже.







