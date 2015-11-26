Arts
 ENG
Search / Ïîèñê
LOGIN
  register

Ïîèñê ïî íîâîñòÿì O
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
 
Ïîäñòèëü		  
Îñíîâíîé ñòèëü
Äàòà : ñ ïî  
Íîâîñòè
O <- TOP5 <-
*Ëèäåð MEGADETH: «Íå äóìàë, ÷òî Rust In Peace áóäåò êðóòûì» 143
*Íîâîå âèäåî DARK TRANQUILLITY 59
*Ëèäåð ICED EARTH: «Matt íå âåðíóëñÿ â ãðóïïó» 52
*NITA STRAUSS óæå ïÿòü ëåò íå áåð¸ò â ðîò 27
*ROB HALFORD: «Õîòåë ÿ êàê-òî âîêàëèñòà IRON MAIDEN...» 26
[= ||| âñå íîâîñòè ãðóïïû



*

Artillery

*



19 ñåí 2020 : 		 ARTILLERY âûïóñòÿò íîâûé ñèíãë

7 îêò 2019 : 		 Óìåð îñíîâàòåëü ARTILLERY

27 ñåí 2019 : 		 Ðàðèòåòû ARTILLERY âûéäóò çèìîé

8 íîÿ 2018 : 		 Íîâîå âèäåî ARTILLERY

18 îêò 2018 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ ARTILLERY

27 ñåí 2018 : 		 Íîâûé àëüáîì ARTILLERY âûéäåò îñåíüþ

12 àïð 2018 : 		 Ïåðåèçäàíèå ARTILLERY âûéäåò ëåòîì

19 ñåí 2017 : 		 Íîâîå âèäåî ARTILLERY

15 àïð 2017 : 		 Áûâøèå ó÷àñòíèêè ARTILLERY âûñòóïÿò âìåñòå

7 äåê 2016 : 		 Êîíöåðò ARTILLERY ïåðåíåñåí â äðóãîé êëóá

23 ìàð 2016 : 		 Íîâûé àëüáîì ARTILLERY äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ

8 ìàð 2016 : 		 Íîâîå âèäåî ARTILLERY

4 ôåâ 2016 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ ARTILLERY

20 èþë 2014 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ARTILLERY

12 íîÿ 2013 : 		 Íîâîå âèäåî ARTILLERY

29 îêò 2013 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò ARTILLERY

8 îêò 2013 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ ARTILLERY

31 àâã 2013 : 		 Íîâûé àëüáîì ARTILLERY âûéäåò â íîÿáðå

12 èþë 2013 : 		 ARTILLERY íà METAL BLADE RECORDS

22 èþí 2013 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ARTILLERY

6 ìàé 2013 : 		 ARTILLERY âåðíóòñÿ â ñòóäèþ â èþíå

25 ìàð 2013 : 		 ARTILLERY çàïèñàëè äâå ïåñíè

27 ôåâ 2013 : 		 ARTILLERY íà÷íóò çàïèñü â èþíå

27 ñåí 2012 : 		 Íîâûé âîêàëèñò ARTILLERY

26 èþí 2012 : 		 ARTILLERY îáúÿâèëè èìÿ íîâîãî áàðàáàíùèêà

13 àïð 2012 : 		 Èç ARTILLERY óõîäèò óäàðíèê
Ïîêàçàòü äàëåå
| - |

|||| ñåãîäíÿ

ARTILLERY âûïóñòÿò íîâûé ñèíãë



*
zoom
*
* *
16 îêòÿáðÿ ARTILLERY âûïóñòÿò íà ëåéáëå Metal Blade Records â öèôðîâîì âèäå è íà âèíèëå íîâûé ñèíãë "The Last Journey" ñ ó÷àñòèåì áûâøèõ ó÷àñòíèêîâ — Flemming'a Rønsdorf'a è Søren'à Adamsen'à. Áèñàéäîì ñòàíåò êàâåð-âåðñèÿ ïåñíè METALLICA "Trapped Under Ice".

"The Last Journey" ïîñâÿù¸í ïàìÿòè áûâøåãî ãèòàðèñòà ARTILLERY Morten'à Stützer'à, ñêîí÷àâøåãîñÿ â îêòÿáðå 2019 ãîäà.

ARTILLERY








Like!+0Dislike!-0


ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü

Ñîîáùåíèé íåò



Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).


ïðîñìîòðîâ: 179

||| =]
[=     =]
/\\Ââåðõ
Ðåêëàìà íà DARKSIDE.ru Ðåéòèíã@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî ñîîáùèòå íàì îá ýòîì