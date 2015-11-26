ARTILLERY âûïóñòÿò íîâûé ñèíãë

16 îêòÿáðÿ ARTILLERY âûïóñòÿò íà ëåéáëå Metal Blade Records â öèôðîâîì âèäå è íà âèíèëå íîâûé ñèíãë "The Last Journey" ñ ó÷àñòèåì áûâøèõ ó÷àñòíèêîâ — Flemming'a Rønsdorf'a è Søren'à Adamsen'à. Áèñàéäîì ñòàíåò êàâåð-âåðñèÿ ïåñíè METALLICA "Trapped Under Ice".
"The Last Journey" ïîñâÿù¸í ïàìÿòè áûâøåãî ãèòàðèñòà ARTILLERY Morten'à Stützer'à, ñêîí÷àâøåãîñÿ â îêòÿáðå 2019 ãîäà.
Ñîîáùåíèé íåò
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).