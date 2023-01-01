сегодня



Барабанщика ARTILLERY сбил автобус



Барабанщик ARTILLERY Джошуа Мадсен, игравший на последних четырех альбомах группы, был сбит автобусом на пустынной проселочной дороге между Копенгагеном и Роскильде, Дания. Он репетировал со своей новой группой в среду вечером (8 марта) и шел со станции Høje Taastrup домой в Vridsløsemagle, где он проживает со своей семьей, когда примерно в 21:47 был сбит проезжавшим автобусом.



Сообщается, что на Snubbekorsvej, которая является проселочной дорогой с ограничением скорости 80 километров в час, не было уличного освещения. Поскольку здесь нет тротуара, все пешеходы вынуждены идти по краю кювета вдоль дороги.



ARTILLERY:



«Дорогие друзья, поклонники и родные. Сегодня мы проснулись от трагической новости о кончине нашего дорогого друга и товарища по группе Джошуа.



Дорогой Джошуа. На протяжении последних десяти лет ты был частью нашей большой семьи. Мы играли, ссорились, смеялись и плакали вместе, думали о будущем и ценили наше настоящее. У тебя был добрый характер и широкая душа.



Наши мысли и молитвы с вашим сыном и семьей. Мы желаем вам мира и радости на вашем пути. Береги себя, друг, и держись, где бы ты ни был».











+0 -0



просмотров: 299

