Новая песня ARTILLERY



"In Thrash We Trust", , новая песня группы ARTILLERY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома X, выход которого запланирован на седьмое мая на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- ltd. digipak-CD (incl. 2 bonus tracks)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- blood red / blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- viole(n)t blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- blue / red / white melt splatter vinyl (limited to 200 copies)



Трек-лист X:



"The Devils Symphony"

"In Thrash We Trust"

"Turn Up The Rage"

"Silver Cross"

"In Your Mind"

"The Ghost Of Me"

"Force Of Indifference"

"Varg I Veum"

"Mors Ontologica"

"Eternal Night"

"Beggars In Black Suits"







