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Artillery

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ARTILLERY готовят концертный релиз



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ARTILLERY второго февраля выпустят концертную пластинку “Raw Live (At Copenhell)”, записанную в рамках выступления на фестивале Copenhell:

1. The Devils Symphony
2. By Inheritance
3. Turn Up The Rage
4. The Face Of Fear
5. Bombfood
6. The Challenge
7. In Thrash We Trust
8. 10.000 Devils
9. Legions
10. Khomaniac
11. Terror Squad

Шел 2022 год, и мы получили предложение выступить на одном из самых крутых метал-фестивалей в мире: Copenhell. За прошедшие годы все было разрушено COVID-19. Итак, 2022 год стал годом, когда мы занялись делом.

С нами связывались крупные фестивали, немецкое телевидение и многие другие. Rockhard, Sweden Rock, Brutal Assault и Copenhell.

Copenhell был очень важен для нас. Делить сцену с такими группами, как KISS, Metallica, Iron Maiden, Mercyful Fate, Judas Priest, - такое трудно представить. Мы собрались и решили записать концерт, он должен был быть настолько сырым, насколько это возможно, аутентичным, и мы надеялись, что сможем использовать треки в качестве бонусов для будущих релизов. Возможно, в качестве концертного релиза. Когда мы получили запись, мы посчитали, что она должна быть выпущена как концерт, а не как бонус-треки. За дело взялся Søren Andersen, наш постоянный продюсер. Нужно было немного подправить уровень звука, но не более того. В какой-то момент Søren сказал: "Черт, Josh is ON FIRE!".



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