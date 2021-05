сегодня



Вскрытие ARTILLERY



Седьмого мая группа ARTILLERY выпустит на Metal Blade Records новую работу, получившую название "X", в следующих вариантах:



- ltd. digipak-CD (incl. 2 bonus tracks)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- blood red / blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- viole(n)t blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- blue / red / white melt splatter vinyl (limited to 200 copies)



Трек-лист "X":



01. The Devils Symphony



02. In Thrash We Trust



03. Turn Up The Rage



04. Silver Cross



05. In Your Mind



06. The Ghost Of Me



07. Force Of Indifference



08. Varg I Veum



09. Mors Ontologica



10. Eternal Night



11. Beggars In Black Suits



Видео, рассказывающее об издании этого альбома, доступно для просмотра ниже.







