Фрагмент нового релиза ARTILLERY



ARTILLERY второго февраля выпустят концертную пластинку “Raw Live (At Copenhell)”, записанную в рамках выступления на фестивале Copenhell:



1. The Devils Symphony

2. By Inheritance

3. Turn Up The Rage

4. The Face Of Fear

5. Bombfood

6. The Challenge

7. In Thrash We Trust

8. 10.000 Devils

9. Legions

10. Khomaniac

11. Terror Squad



Шел 2022 год, и мы получили предложение выступить на одном из самых крутых метал-фестивалей в мире: Copenhell. За прошедшие годы все было разрушено COVID-19. Итак, 2022 год стал годом, когда мы занялись делом.



С нами связывались крупные фестивали, немецкое телевидение и многие другие. Rockhard, Sweden Rock, Brutal Assault и Copenhell.



http://www.artillery.dk/







