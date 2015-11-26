Кавер-версия METALLICA от ARTILLERY

16 октября ARTILLERY выпустили на лейбле Metal Blade Records в цифровом виде и на виниле новый сингл "The Last Journey" с участием бывших участников — Flemming'a Rønsdorf'a и Søren'а Adamsen'а. Бисайдом стала кавер-версия METALLICA "Trapped Under Ice". "The Last Journey" посвящён памяти бывшего гитариста ARTILLERY Morten'а Stützer'а, скончавшегося в октябре 2019 года.
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