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Artillery

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17 окт 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от ARTILLERY

19 сен 2020 : 		 ARTILLERY выпустят новый сингл

7 окт 2019 : 		 Умер основатель ARTILLERY

27 сен 2019 : 		 Раритеты ARTILLERY выйдут зимой

8 ноя 2018 : 		 Новое видео ARTILLERY

18 окт 2018 : 		 Новая песня ARTILLERY

27 сен 2018 : 		 Новый альбом ARTILLERY выйдет осенью

12 апр 2018 : 		 Переиздание ARTILLERY выйдет летом

19 сен 2017 : 		 Новое видео ARTILLERY

15 апр 2017 : 		 Бывшие участники ARTILLERY выступят вместе

7 дек 2016 : 		 Концерт ARTILLERY перенесен в другой клуб

23 мар 2016 : 		 Новый альбом ARTILLERY доступен для прослушивания

8 мар 2016 : 		 Новое видео ARTILLERY

4 фев 2016 : 		 Новая песня ARTILLERY

20 июл 2014 : 		 Видео с выступления ARTILLERY

12 ноя 2013 : 		 Новое видео ARTILLERY

29 окт 2013 : 		 Видео с текстом от ARTILLERY

8 окт 2013 : 		 Новая песня ARTILLERY

31 авг 2013 : 		 Новый альбом ARTILLERY выйдет в ноябре

12 июл 2013 : 		 ARTILLERY на METAL BLADE RECORDS

22 июн 2013 : 		 Видео с выступления ARTILLERY

6 май 2013 : 		 ARTILLERY вернутся в студию в июне

25 мар 2013 : 		 ARTILLERY записали две песни

27 фев 2013 : 		 ARTILLERY начнут запись в июне

27 сен 2012 : 		 Новый вокалист ARTILLERY

26 июн 2012 : 		 ARTILLERY объявили имя нового барабанщика
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Кавер-версия METALLICA от ARTILLERY



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16 октября ARTILLERY выпустили на лейбле Metal Blade Records в цифровом виде и на виниле новый сингл "The Last Journey" с участием бывших участников — Flemming'a Rønsdorf'a и Søren'а Adamsen'а. Бисайдом стала кавер-версия METALLICA "Trapped Under Ice". "The Last Journey" посвящён памяти бывшего гитариста ARTILLERY Morten'а Stützer'а, скончавшегося в октябре 2019 года.

Прослушать сингл можно ниже.

ARTILLERY Release "The Last Journey" Single In Tribute To Late Guitarist MORTEN STГњTZER; Title Track And METALLICA Cover Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HELLECTOR


17 окт 2020, 19:38		Великолепна 2-ая вестчь.


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