Кавер-версия METALLICA от ARTILLERY



16 октября ARTILLERY выпустили на лейбле Metal Blade Records в цифровом виде и на виниле новый сингл "The Last Journey" с участием бывших участников — Flemming'a Rønsdorf'a и Søren'а Adamsen'а. Бисайдом стала кавер-версия METALLICA "Trapped Under Ice". "The Last Journey" посвящён памяти бывшего гитариста ARTILLERY Morten'а Stützer'а, скончавшегося в октябре 2019 года.



Прослушать сингл можно ниже.







