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Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»
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Новое видео DARK TRANQUILLITY
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Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»
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NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот
27
ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»
23
все новости группы
Chastain
США
Heavy Metal
http://www.davidtchastain.com
Myspace:
http://myspace.com/chastainofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/davidt.chastain
18 сен 2020
:
Концертное видео CHASTAIN
11 июн 2020
:
DAVID T. CHASTAIN выпустил новый сборник
1 авг 2019
:
Вышла компиляция CHASTAIN
6 ноя 2018
:
Новое видео MARK 'THE SHARK' SHELTON And DAVID T. CHASTAIN
16 авг 2018
:
Работа Марка Шелтона и DAVID T. CHASTAIN все таки выйдет
2 фев 2018
:
Вышло переиздание CHASTAIN
5 июл 2017
:
Новое видео CHASTAIN
25 апр 2017
:
CHASTAIN выпустили сборник лучших песен
13 мар 2017
:
Вокалистка CHASTAIN поедет в турне
23 ноя 2016
:
DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE выступили вместе
31 окт 2016
:
DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE выступили вместе
8 сен 2016
:
DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE вновь выйдут на сцену
14 май 2016
:
Видео с сольного выступления вокалистки CHASTAIN
29 окт 2015
:
Видео с текстом от CHASTAIN
22 окт 2015
:
Новая песня CHASTAIN
15 окт 2015
:
Лидер CHASTAIN о новом альбоме
12 авг 2015
:
Обложка нового альбома CHASTAIN
1 авг 2015
:
Новый альбом CHASTAIN выйдет в ноябре
1 июн 2015
:
Винилы CHASTAIN выйдут на Pure Steel Records
6 фев 2015
:
Альбомы CHASTAIN выйдут на CD
6 янв 2015
:
CHASTAIN планируют выпуск альбома
7 июн 2014
:
Новое видео CHASTAIN
22 май 2014
:
Новый альбом CHASTAIN без цензуры
20 мар 2014
:
Новое видео CHASTAIN
7 янв 2014
:
Видео с текстом от CHASTAIN
12 ноя 2013
:
Новая песня CHASTAIN
1 ноя 2013
:
Новая песня CHASTAIN
21 окт 2013
:
Семплы новых песен CHASTAIN
2 окт 2013
:
Новый альбом CHASTAIN выйдет в ноябре
5 сен 2013
:
Трек-лист нового альбома CHASTAIN
13 июл 2013
:
LEATHER LEONE и DAVID T. CHASTAIN работают над новым материалом
31 окт 2012
:
Вышел сборник CHASTAIN
14 янв 2011
:
Бывшая вокалиска CHASTAIN записала кавер-версию DIO
13 ноя 2010
:
Переиздание CHASTAIN и LEATHER в ноябре
3 июн 2010
:
Новый сборник CHASTAIN
сегодня
Концертное видео
CHASTAIN
CHASTAIN опубликовали ремастированную версию концертного видео 'The Wicked Are Restless'
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).