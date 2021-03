сегодня



Новое видео CHASTAIN



"Evil Awaits Us", новое видео группы CHASTAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "1321", в который вошли переработанные версии композиций из альбомов:



2013 - "Surrender To No One"

2014 - "Surrender To No One: Uncut"

2015 - "We Bleed Metal"

2016 - "Chastainium"

2017 - "We Bleed Metal 17"



В диск также войдёт композиция "The First Attack". записанная в ходе работы над альбомом "Surrender To No One", но не вошедшая в оригинальный релиз.







