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Chastain

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Новое видео CHASTAIN



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"Evil Awaits Us", новое видео группы CHASTAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "1321", в который вошли переработанные версии композиций из альбомов:

2013 - "Surrender To No One"
2014 - "Surrender To No One: Uncut"
2015 - "We Bleed Metal"
2016 - "Chastainium"
2017 - "We Bleed Metal 17"

В диск также войдёт композиция "The First Attack". записанная в ходе работы над альбомом "Surrender To No One", но не вошедшая в оригинальный релиз.

CHASTAIN Feat. LEATHER LEONE Release 1321 Album;



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