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Chastain

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19 окт 2020 : 		 Концертное видео CHASTAIN HARRIS

12 окт 2020 : 		 Концертное видео CHASTAIN

27 сен 2020 : 		 Ремастированное видео от CHASTAIN

27 сен 2020 : 		 DAVID CHASTAIN в видео CHASTAIN HARRIS

22 сен 2020 : 		 CHASTAIN исполняют BLACK SABBATH

18 сен 2020 : 		 Концертное видео CHASTAIN

11 июн 2020 : 		 DAVID T. CHASTAIN выпустил новый сборник

1 авг 2019 : 		 Вышла компиляция CHASTAIN

6 ноя 2018 : 		 Новое видео MARK 'THE SHARK' SHELTON And DAVID T. CHASTAIN

16 авг 2018 : 		 Работа Марка Шелтона и DAVID T. CHASTAIN все таки выйдет

2 фев 2018 : 		 Вышло переиздание CHASTAIN

5 июл 2017 : 		 Новое видео CHASTAIN

25 апр 2017 : 		 CHASTAIN выпустили сборник лучших песен

13 мар 2017 : 		 Вокалистка CHASTAIN поедет в турне

23 ноя 2016 : 		 DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE выступили вместе

31 окт 2016 : 		 DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE выступили вместе

8 сен 2016 : 		 DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE вновь выйдут на сцену

14 май 2016 : 		 Видео с сольного выступления вокалистки CHASTAIN

29 окт 2015 : 		 Видео с текстом от CHASTAIN

22 окт 2015 : 		 Новая песня CHASTAIN

15 окт 2015 : 		 Лидер CHASTAIN о новом альбоме

12 авг 2015 : 		 Обложка нового альбома CHASTAIN

1 авг 2015 : 		 Новый альбом CHASTAIN выйдет в ноябре

1 июн 2015 : 		 Винилы CHASTAIN выйдут на Pure Steel Records

6 фев 2015 : 		 Альбомы CHASTAIN выйдут на CD

6 янв 2015 : 		 CHASTAIN планируют выпуск альбома
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Концертное видео CHASTAIN HARRIS



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Leviathan Records опубликовали видео концертной записи, в котором CHASTAIN HARRIS и DAVID CHASTAIN исполняют "In Your Face" — она сделана в рамках турне по США в 1991–1992 годах.

CHASTAIN HARRIS Featuring DAVID CHASTAIN And MICHAEL HARRIS - Rare Early '90s Live Video Of "Octavian" Posted



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