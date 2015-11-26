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DAVID CHASTAIN в видео CHASTAIN HARRIS



Leviathan Records опубликовали видео концертной записи, в котором CHASTAIN HARRIS и DAVID CHASTAIN устраивают гитарную дуэль — она состоялась в рамках их турне по США в 1991–1992 годах.







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