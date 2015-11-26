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Chastain

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21 дек 2020 : 		 Фрагмент выступления DAVID T. CHASTAIN

7 дек 2020 : 		 Видео полного выступления CHASTAIN

23 ноя 2020 : 		 Концертное видео CHASTAIN

19 ноя 2020 : 		 Концертное видео CHASTAIN

17 ноя 2020 : 		 Концертное видео CHASTAIN

14 ноя 2020 : 		 Концертное видео CHASTAIN

12 ноя 2020 : 		 Концертное видео CHASTAIN

11 ноя 2020 : 		 Концертное видео CHASTAIN

8 ноя 2020 : 		 Концертное видео CHASTAIN

19 окт 2020 : 		 Концертное видео CHASTAIN HARRIS

12 окт 2020 : 		 Концертное видео CHASTAIN

27 сен 2020 : 		 Ремастированное видео от CHASTAIN

27 сен 2020 : 		 DAVID CHASTAIN в видео CHASTAIN HARRIS

22 сен 2020 : 		 CHASTAIN исполняют BLACK SABBATH

18 сен 2020 : 		 Концертное видео CHASTAIN

11 июн 2020 : 		 DAVID T. CHASTAIN выпустил новый сборник

1 авг 2019 : 		 Вышла компиляция CHASTAIN

6 ноя 2018 : 		 Новое видео MARK 'THE SHARK' SHELTON And DAVID T. CHASTAIN

16 авг 2018 : 		 Работа Марка Шелтона и DAVID T. CHASTAIN все таки выйдет

2 фев 2018 : 		 Вышло переиздание CHASTAIN

5 июл 2017 : 		 Новое видео CHASTAIN

25 апр 2017 : 		 CHASTAIN выпустили сборник лучших песен

13 мар 2017 : 		 Вокалистка CHASTAIN поедет в турне

23 ноя 2016 : 		 DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE выступили вместе

31 окт 2016 : 		 DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE выступили вместе

8 сен 2016 : 		 DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE вновь выйдут на сцену
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Фрагмент выступления DAVID T. CHASTAIN



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DAVID T. CHASTAIN, Vinnie Moore, Mitch Perry, Michael Angelo, Kurt James и Joey Tafolla были участниками первого тура Guitar Heroes, который проходил в конце 80-х. Каждый гитарист выходил, играл свой сет, потом давал интервью, а в конце вечера устраивался грандиозный джем. Видео исполнения "Spontaneous Combustion" доступно ниже.

DAVID T. CHASTAIN - Live Performance And Interview Footage From First Ever Guitar Heroes Tour In Japan Available



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