Фрагмент выступления DAVID T. CHASTAIN

DAVID T. CHASTAIN, Vinnie Moore, Mitch Perry, Michael Angelo, Kurt James и Joey Tafolla были участниками первого тура Guitar Heroes, который проходил в конце 80-х. Каждый гитарист выходил, играл свой сет, потом давал интервью, а в конце вечера устраивался грандиозный джем. Видео исполнения "Spontaneous Combustion" доступно ниже.
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