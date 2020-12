сегодня



Видео полного выступления CHASTAIN



Видео полного выступления CHASTAIN, которое состоялось в Детройте в 1987 году, доступно ниже.



Сет-лист:



"Intro / We Must Carry On"

"Ruler Of The Wasteland"

"Paradise"

"The Wicked Are Restless"

"827"

"I Fear No Evil"

"The King Has The Power"

"Living In A Dreamworld"

- Les Sharp drum solo -

"I Can See Tomorrow"

"Forevermore"

"Fighting To Stay Alive"

"There Will Be Justice"

- David T. Chastain guitar solo -

"The Black Knight"

"When The Battle's Over"

"The 7th of Never"







