"I Am Sin", новое видео группы CHASTAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из компиляции "The Reign Of Leather II".



Трек-лист:



"The Wicked Are Restless"

"Share Yourself With Me"

"Soldiers of the Flame"

"Not Much Breathing"

"I Am The Rain"

"The Mountain Whispers"

"Once Before"

"I Am Sin"

"Bleed Through Me" (alternate version)

"Secrets"

"Catastrophic Heaven" (live)







