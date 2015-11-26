Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 193
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео BENEDICTION 111
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 36
*ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск 29
[= ||| все новости группы



*

Belphegor

*



27 сен 2020 : 		 Новое видео BELPHEGOR

26 сен 2019 : 		 Новый альбом BELPHEGOR выйдет в следующем году

14 авг 2019 : 		 BELPHEGOR исполнили ранее не публиковавшуюся песню

26 май 2019 : 		 Видео с выступления BELPHEGOR

24 мар 2018 : 		 BELPHEGOR номинированы на Amadeus Awards

2 мар 2018 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

31 янв 2018 : 		 Концертное видео BELPHEGOR

27 сен 2017 : 		 Новое видео BELPHEGOR

19 сен 2017 : 		 Новое видео BELPHEGOR

26 авг 2017 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

15 июл 2017 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

12 июл 2017 : 		 Обложка нового альбома BELPHEGOR

7 июн 2017 : 		 Трек-лист нового альбома BELPHEGOR

24 мар 2017 : 		 Новый альбом BELPHEGOR выйдет осенью

20 янв 2017 : 		 BELPHEGOR работают над новым альбомом

7 июн 2016 : 		 Новый альбом BELPHEGOR будет "самым мрачным и брутальным" в истории группы

25 апр 2016 : 		 BELPHEGOR опубликовали обращение к российским поклонникам

22 апр 2016 : 		 Обращение организаторов петербургского концерта BELPHEGOR

21 апр 2016 : 		 Причины инструментальной программы BELPHEGOR в Москве

20 апр 2016 : 		 Концерт BELPHEGOR и NILE в Краснодаре отменён

19 апр 2016 : 		 Конфликт BELPHEGOR с помощником Милонова; выступление в Петербурге отменено

21 янв 2016 : 		 BELPHEGOR приступили к репетициям

21 окт 2015 : 		 Новое видео BELPHEGOR

6 окт 2015 : 		 Новое видео BELPHEGOR

1 апр 2015 : 		 Концертное видео BELPHEGOR

7 авг 2014 : 		 Новый альбом BELPHEGOR доступен для прослушивания
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео BELPHEGOR



*
zoom
*
* *
BELPHEGOR опубликовали видео на перезаписанную версию композиции "Necrodaemon Terrorsathan", которая будет включена в новую версию диска 2000 года "Necrodaemon Terrorsathan", выходящего восьмого ноября на Nuclear Blast:

"Necrodaemon Terrorsathan"
"Vomit Upon The Cross"
"Diabolical Possession"
"Lust Perishes In A Thirst For Blood"
"S.B.S.R."
"Sadism Unbound"
"Tanzwut - Totengesänge"
"Cremation Of Holiness"
"Necrodaemon Terrorsathan Pt.II / Outro: Analjesus"

BELPHEGOR Release 2020's Re-Recorded Version Of "Necrodaemon Terrorsathan"; Music Video



Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


27 сен 2020, 19:24		https://youtu.be/Yy3DH0gfnhQ?t=234 лучше бы вот так козла сняли.

Alias


27 сен 2020, 21:58		мужикам уже под сраку лет, а они такой херней маются. как подростки, чесслово

П.С. Бельфегор послушать люблю


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 754

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом