Новое видео BELPHEGOR

BELPHEGOR опубликовали видео на перезаписанную версию композиции "Necrodaemon Terrorsathan", которая будет включена в новую версию диска 2000 года "Necrodaemon Terrorsathan", выходящего восьмого ноября на Nuclear Blast:
"Necrodaemon Terrorsathan"
"Vomit Upon The Cross"
"Diabolical Possession"
"Lust Perishes In A Thirst For Blood"
"S.B.S.R."
"Sadism Unbound"
"Tanzwut - Totengesänge"
"Cremation Of Holiness"
"Necrodaemon Terrorsathan Pt.II / Outro: Analjesus"
hansi_hrb
Alias
П.С. Бельфегор послушать люблю
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