Новое видео BELPHEGOR



BELPHEGOR опубликовали видео на перезаписанную версию композиции "Necrodaemon Terrorsathan", которая будет включена в новую версию диска 2000 года "Necrodaemon Terrorsathan", выходящего восьмого ноября на Nuclear Blast:



"Necrodaemon Terrorsathan"

"Vomit Upon The Cross"

"Diabolical Possession"

"Lust Perishes In A Thirst For Blood"

"S.B.S.R."

"Sadism Unbound"

"Tanzwut - Totengesänge"

"Cremation Of Holiness"

"Necrodaemon Terrorsathan Pt.II / Outro: Analjesus"







