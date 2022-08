сегодня



Новое видео BELPHEGOR



The Devils, новое видео BELPHEGOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Devils", который доступен в следующих вариантах:



-Digital Album

-CD Digipak

-Cassette

-LP

-Black

-White / black / clear splatter (ltd. to 300)

-Blue / white / black marbled (ltd. to 300)

-Transparent red/black marbled (ltd. to 300)

-Transparent orange / brown marbled (ltd. to 300)

-Wine red (ltd. to 1200)

-Bronze (ltd. to 1200)



Трек-лист:



01. The Devils

02. Totentanz - Dance Macabre

03. Glorifizierung Des Teufels

04. Damnation - Höllensturz

05. Virtus Asinaria - Prayer

06. Kingdom Of Cold Flesh

07. Ritus Incendium Diabolus

08. Creature Of Fire

09. Blackest Sabbath 1997 [bonus]







