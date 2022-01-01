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*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 21
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 12
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 11
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
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Belphegor

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23 дек 2022 : 		 Концертное видео BELPHEGOR

4 авг 2022 : 		 Новое видео BELPHEGOR

9 июн 2022 : 		 Выход альбома BELPHEGOR отложен

27 май 2022 : 		 Новое видео BELPHEGOR

18 апр 2022 : 		 Новая песня BELPHEGOR

14 апр 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BELPHEGOR

13 дек 2021 : 		 Новое видео BELPHEGOR

6 дек 2021 : 		 Первые альбомы BELPHEGOR будут переизданы

27 сен 2020 : 		 Новое видео BELPHEGOR

26 сен 2019 : 		 Новый альбом BELPHEGOR выйдет в следующем году

14 авг 2019 : 		 BELPHEGOR исполнили ранее не публиковавшуюся песню

26 май 2019 : 		 Видео с выступления BELPHEGOR

24 мар 2018 : 		 BELPHEGOR номинированы на Amadeus Awards

2 мар 2018 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

31 янв 2018 : 		 Концертное видео BELPHEGOR

27 сен 2017 : 		 Новое видео BELPHEGOR

19 сен 2017 : 		 Новое видео BELPHEGOR

26 авг 2017 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

15 июл 2017 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

12 июл 2017 : 		 Обложка нового альбома BELPHEGOR

7 июн 2017 : 		 Трек-лист нового альбома BELPHEGOR

24 мар 2017 : 		 Новый альбом BELPHEGOR выйдет осенью

20 янв 2017 : 		 BELPHEGOR работают над новым альбомом

7 июн 2016 : 		 Новый альбом BELPHEGOR будет "самым мрачным и брутальным" в истории группы

25 апр 2016 : 		 BELPHEGOR опубликовали обращение к российским поклонникам

22 апр 2016 : 		 Обращение организаторов петербургского концерта BELPHEGOR
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Концертное видео BELPHEGOR



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"Virtus Asinaria - Prayer", концертное видео группы BELPHEGOR, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2022.

BELPHEGOR Perform "Virtus Asinaria - Prayer" At Bloodstock 2022; Pro-Shot Video




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