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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 42
*Профессиональное видео с выступления SODOM 32
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 24
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
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Belphegor

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9 июн 2022 : 		 Выход альбома BELPHEGOR отложен

27 май 2022 : 		 Новое видео BELPHEGOR

18 апр 2022 : 		 Новая песня BELPHEGOR

14 апр 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BELPHEGOR

13 дек 2021 : 		 Новое видео BELPHEGOR

6 дек 2021 : 		 Первые альбомы BELPHEGOR будут переизданы

27 сен 2020 : 		 Новое видео BELPHEGOR

26 сен 2019 : 		 Новый альбом BELPHEGOR выйдет в следующем году

14 авг 2019 : 		 BELPHEGOR исполнили ранее не публиковавшуюся песню

26 май 2019 : 		 Видео с выступления BELPHEGOR

24 мар 2018 : 		 BELPHEGOR номинированы на Amadeus Awards

2 мар 2018 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

31 янв 2018 : 		 Концертное видео BELPHEGOR

27 сен 2017 : 		 Новое видео BELPHEGOR

19 сен 2017 : 		 Новое видео BELPHEGOR

26 авг 2017 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

15 июл 2017 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

12 июл 2017 : 		 Обложка нового альбома BELPHEGOR

7 июн 2017 : 		 Трек-лист нового альбома BELPHEGOR

24 мар 2017 : 		 Новый альбом BELPHEGOR выйдет осенью

20 янв 2017 : 		 BELPHEGOR работают над новым альбомом

7 июн 2016 : 		 Новый альбом BELPHEGOR будет "самым мрачным и брутальным" в истории группы

25 апр 2016 : 		 BELPHEGOR опубликовали обращение к российским поклонникам

22 апр 2016 : 		 Обращение организаторов петербургского концерта BELPHEGOR

21 апр 2016 : 		 Причины инструментальной программы BELPHEGOR в Москве

20 апр 2016 : 		 Концерт BELPHEGOR и NILE в Краснодаре отменён
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|||| сегодня

Выход альбома BELPHEGOR отложен



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BELPHEGOR из-за проблем с производством вынуждены отложить дату выхода альбома "The Devils" с 24 июня на восьмое июля.

BELPHEGOR вЂ“ The Devils Album Pushed Back To July 8 Release Due To Manufacturing Delay




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9 июн 2022
E
Evil3062
что-то второй перенос... хм там что накрылась фабрика сд или винила?
9 июн 2022
gravitgroove
Evil3062, волосы хельмута накрылись

просмотров: 366

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