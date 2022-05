сегодня



Новое видео BELPHEGOR



"Virtus Asinaria", новое видео BELPHEGOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Devils", выход которого запланирован на 24 июня на Nuclear Blast Records. Он будет доступен в следующих вариантах:



-Digital Album

-CD Digipak

-Cassette

-LP

-Black

-White / black / clear splatter (ltd. to 300)

-Blue / white / black marbled (ltd. to 300)

-Transparent red/black marbled (ltd. to 300)

-Transparent orange / brown marbled (ltd. to 300)

-Wine red (ltd. to 1200)

-Bronze (ltd. to 1200)



Трек-лист:



01. The Devils

02. Totentanz - Dance Macabre

03. Glorifizierung Des Teufels

04. Damnation - Höllensturz

05. Virtus Asinaria - Prayer

06. Kingdom Of Cold Flesh

07. Ritus Incendium Diabolus

08. Creature Of Fire

09. Blackest Sabbath 1997 [bonus]







