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Первые альбомы BELPHEGOR будут переизданы



BELPHEGOR сообщили о том, что 14 января будут переизданы два первых альбома группы: "The Last Supper" (1995) и "Blutsabbath" (1997). Они будут доступны на виниле и на двойном CD.







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