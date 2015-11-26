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Belphegor

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13 дек 2021 : 		 Новое видео BELPHEGOR

6 дек 2021 : 		 Первые альбомы BELPHEGOR будут переизданы

27 сен 2020 : 		 Новое видео BELPHEGOR

26 сен 2019 : 		 Новый альбом BELPHEGOR выйдет в следующем году

14 авг 2019 : 		 BELPHEGOR исполнили ранее не публиковавшуюся песню

26 май 2019 : 		 Видео с выступления BELPHEGOR

24 мар 2018 : 		 BELPHEGOR номинированы на Amadeus Awards

2 мар 2018 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

31 янв 2018 : 		 Концертное видео BELPHEGOR

27 сен 2017 : 		 Новое видео BELPHEGOR

19 сен 2017 : 		 Новое видео BELPHEGOR

26 авг 2017 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

15 июл 2017 : 		 Видео с текстом от BELPHEGOR

12 июл 2017 : 		 Обложка нового альбома BELPHEGOR

7 июн 2017 : 		 Трек-лист нового альбома BELPHEGOR

24 мар 2017 : 		 Новый альбом BELPHEGOR выйдет осенью

20 янв 2017 : 		 BELPHEGOR работают над новым альбомом

7 июн 2016 : 		 Новый альбом BELPHEGOR будет "самым мрачным и брутальным" в истории группы

25 апр 2016 : 		 BELPHEGOR опубликовали обращение к российским поклонникам

22 апр 2016 : 		 Обращение организаторов петербургского концерта BELPHEGOR

21 апр 2016 : 		 Причины инструментальной программы BELPHEGOR в Москве

20 апр 2016 : 		 Концерт BELPHEGOR и NILE в Краснодаре отменён

19 апр 2016 : 		 Конфликт BELPHEGOR с помощником Милонова; выступление в Петербурге отменено

21 янв 2016 : 		 BELPHEGOR приступили к репетициям

21 окт 2015 : 		 Новое видео BELPHEGOR

6 окт 2015 : 		 Новое видео BELPHEGOR
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Новое видео BELPHEGOR



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"Blackest Sabbath 1997", новое видео группы BELPHEGOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня — попурри из двух тем из альбома "Blutsabbath".

BELPHEGOR Take Us Back To The 90's With New Single



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