Промо-видео от TYGERS OF PAN TANG



TYGERS OF PAN TANG опубликовали промо-видео к недавно переизданному альбому 2002 года "Ambush":



“Keeping Me Alive“

“These Eyes“

“One Of A Kind“

“Rock ‘N’ Roll Dream“

“She“

“Man On Fire“

“Play To Win“

“Burning Desire“

“Hey Suzie“

“Mr. Indispensable“

“Speed“

“Cruel Hands Of Time“ (Studio Outtake)

“Keeping Me Alive“ (Live)

“These Eyes“ (Live)

“Rock 'N' Roll Dream“ (Demo)







