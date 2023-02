сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома TYGERS OF PAN TANG



TYGERS OF PAN TANG опубликовали обложку и трек-лист нового альбома “Bloodlines”, выход которого намечен на пятое мая.



Трек-лист:



1. Edge Of The World

2. In My Blood

3. Fire On The Horizon

4. Light Of Hope

5. Back For Good

6. Taste Of Love

7. Kiss The Sky

8. Believe

9. A New Heartbeat

10. Making All The Rules







+0 -0



просмотров: 306