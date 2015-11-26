Новый ЕР TYGERS OF PAN TANG выйдет зимой

TYGERS OF PAN TANG выпустят новый ЕР, получивший название A New Heartbeat, 25 февраля на Mighty Music. В него войдет две перезаписанных композиции с первого альбома, а также две новые песни. За сведение отвечал Marco Angioni в Angioni Studios, а мастеринг проводил Harry Hess (Harem Scarem).
Трек-лист:
"A New Heartbeat"
"Red Mist"
"Fireclown"
"Killers"
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