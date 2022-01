сегодня



Новый ЕР TYGERS OF PAN TANG выйдет зимой



TYGERS OF PAN TANG выпустят новый ЕР, получивший название A New Heartbeat, 25 февраля на Mighty Music. В него войдет две перезаписанных композиции с первого альбома, а также две новые песни. За сведение отвечал Marco Angioni в Angioni Studios, а мастеринг проводил Harry Hess (Harem Scarem).



Трек-лист:



"A New Heartbeat"

"Red Mist"

"Fireclown"

"Killers"







