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Tygers of Pan Tang

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8 янв 2022 : 		 Новый ЕР TYGERS OF PAN TANG выйдет зимой

28 авг 2021 : 		 TYGERS OF PAN TANG нашли басиста

12 авг 2021 : 		 Видео с текстом от TYGERS OF PAN TANG

31 май 2021 : 		 Видео с текстом от TYGERS OF PAN TANG

20 апр 2021 : 		 Сборник TYGERS OF PAN TANG выйдет весной

11 окт 2020 : 		 Промо-видео от TYGERS OF PAN TANG

30 мар 2020 : 		 Видео с текстом от TYGERS OF PAN TANG

15 ноя 2019 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

25 окт 2019 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

27 сен 2019 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

12 сен 2019 : 		 Новый альбом TYGERS OF PAN TANG выйдет осенью

10 июн 2019 : 		 Видео с выступления TYGERS OF PAN TANG

15 янв 2019 : 		 TYGERS OF PAN TANG начнут запись весной

14 ноя 2018 : 		 Концертный релиз TYGERS OF PAN TANG выйдет зимой

17 авг 2018 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

5 май 2017 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

10 мар 2017 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

11 сен 2016 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

1 сен 2016 : 		 Винил TYGERS OF PAN TANG выйдет осенью

19 июл 2016 : 		 Обложка нового альбома TYGERS OF PAN TANG

3 фев 2016 : 		 Новый альбом TYGERS OF PAN TANG выйдет в августе

27 янв 2015 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

12 янв 2015 : 		 Обложка нового релиза TYGERS OF PAN TANG

5 дек 2014 : 		 Новый релиз TYGERS OF PAN TANG выйдет в феврале

23 дек 2012 : 		 Последний альбом TYGERS OF PAN TANG вышел на виниле

19 июл 2012 : 		 Новый альбом TYGERS OF PAN TANG выйдет в сентябре
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Новый ЕР TYGERS OF PAN TANG выйдет зимой



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TYGERS OF PAN TANG выпустят новый ЕР, получивший название A New Heartbeat, 25 февраля на Mighty Music. В него войдет две перезаписанных композиции с первого альбома, а также две новые песни. За сведение отвечал Marco Angioni в Angioni Studios, а мастеринг проводил Harry Hess (Harem Scarem). 

Трек-лист:

"A New Heartbeat"
"Red Mist"
"Fireclown"
"Killers"

TYGERS OF PAN TANG To Release New Four Track EP In February; Details Revealed



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