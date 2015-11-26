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Tygers of Pan Tang

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20 апр 2021 : 		 Сборник TYGERS OF PAN TANG выйдет весной

11 окт 2020 : 		 Промо-видео от TYGERS OF PAN TANG

30 мар 2020 : 		 Видео с текстом от TYGERS OF PAN TANG

15 ноя 2019 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

25 окт 2019 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

27 сен 2019 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

12 сен 2019 : 		 Новый альбом TYGERS OF PAN TANG выйдет осенью

10 июн 2019 : 		 Видео с выступления TYGERS OF PAN TANG

15 янв 2019 : 		 TYGERS OF PAN TANG начнут запись весной

14 ноя 2018 : 		 Концертный релиз TYGERS OF PAN TANG выйдет зимой

17 авг 2018 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

5 май 2017 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

10 мар 2017 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

11 сен 2016 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

1 сен 2016 : 		 Винил TYGERS OF PAN TANG выйдет осенью

19 июл 2016 : 		 Обложка нового альбома TYGERS OF PAN TANG

3 фев 2016 : 		 Новый альбом TYGERS OF PAN TANG выйдет в августе

27 янв 2015 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

12 янв 2015 : 		 Обложка нового релиза TYGERS OF PAN TANG

5 дек 2014 : 		 Новый релиз TYGERS OF PAN TANG выйдет в феврале

23 дек 2012 : 		 Последний альбом TYGERS OF PAN TANG вышел на виниле

19 июл 2012 : 		 Новый альбом TYGERS OF PAN TANG выйдет в сентябре

7 фев 2011 : 		 EP TYGERS OF PAN TANG выйдет в феврале

24 дек 2010 : 		 TYGERS OF PAN TANG приступят к записи в январе
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Сборник TYGERS OF PAN TANG выйдет весной



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TYGERS OF PAN TANG объявили о том, что двадцать восьмого мая состоится релиз компиляции Majors And Minors, в которую войдут композиции, записанные за последние восемь лет:

"Only The Brave"
"Destiny"
"She"
"Never Give In"
"Worlds Apart"
"Glad Rags"
"Let It Burn"
"White Lines"
"The Devil You Know"
"Keeping Me Alive"
"Hot Blooded"
"Damn You!"
"Spoils Of War" (Orchestral Mix)
"What You Say"
"Plug Me In"

TYGERS OF PAN TANG To Release New "Best Of" Collection, Majors And Minors, In May; TV Spot Video Posted



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