Сборник TYGERS OF PAN TANG выйдет весной



TYGERS OF PAN TANG объявили о том, что двадцать восьмого мая состоится релиз компиляции Majors And Minors, в которую войдут композиции, записанные за последние восемь лет:



"Only The Brave"

"Destiny"

"She"

"Never Give In"

"Worlds Apart"

"Glad Rags"

"Let It Burn"

"White Lines"

"The Devil You Know"

"Keeping Me Alive"

"Hot Blooded"

"Damn You!"

"Spoils Of War" (Orchestral Mix)

"What You Say"

"Plug Me In"







