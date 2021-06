31 май 2021



Видео с текстом от TYGERS OF PAN TANG



TYGERS OF PAN TANG опубликовали официальное видео с текстом на песню "What You Say", которая вошла в последний студийный альбом "Majors And Minors".



Трек-лист:



"Only The Brave"

"Destiny"

"She"

"Never Give In"

"Worlds Apart"

"Glad Rags"

"Let It Burn"

"White Lines"

"The Devil You Know"

"Keeping Me Alive"

"Hot Blooded"

"Damn You!"

"Spoils Of War" (Orchestral Mix)

"What You Say"

"Plug Me In"







+0 -0



просмотров: 339