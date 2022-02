сегодня



Новое видео TYGERS OF PAN TANG



"A New Heartbeat", новое видео группы TYGERS OF PAN TANG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "A New Heartbeat", выходящего 25 февраля на Mighty Music.



Трек-лист:



"A New Heartbeat"

"Red Mist"

"Fireclown"

"Killers"







