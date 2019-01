сегодня



TYGERS OF PAN TANG начнут запись весной



TYGERS OF PAN TANG продали десять тысяч копий альбома 2016 года и получили золотую награду за этот релиз. Кроме того, группа объявила о том, что в апреле отправится в студию вместе с Fred'ом Purser'ом (ранее участник Tygers Of Pan Tang), а за сведение будет отвечать Soren Andersen из Medley Studio (Glenn Hughes, Mike Tramp).



Выход альбома намечен на ноябрь, а первый сингл появится в конце лета.











