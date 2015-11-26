Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 126
*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 72
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 48
*RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом 38
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 29
[= ||| все новости группы



*

Tygers of Pan Tang

*



15 янв 2019 : 		 TYGERS OF PAN TANG начнут запись весной

14 ноя 2018 : 		 Концертный релиз TYGERS OF PAN TANG выйдет зимой

17 авг 2018 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

5 май 2017 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

10 мар 2017 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

11 сен 2016 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

1 сен 2016 : 		 Винил TYGERS OF PAN TANG выйдет осенью

19 июл 2016 : 		 Обложка нового альбома TYGERS OF PAN TANG

3 фев 2016 : 		 Новый альбом TYGERS OF PAN TANG выйдет в августе

27 янв 2015 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

12 янв 2015 : 		 Обложка нового релиза TYGERS OF PAN TANG

5 дек 2014 : 		 Новый релиз TYGERS OF PAN TANG выйдет в феврале

23 дек 2012 : 		 Последний альбом TYGERS OF PAN TANG вышел на виниле

19 июл 2012 : 		 Новый альбом TYGERS OF PAN TANG выйдет в сентябре

7 фев 2011 : 		 EP TYGERS OF PAN TANG выйдет в феврале

24 дек 2010 : 		 TYGERS OF PAN TANG приступят к записи в январе

| - |
|||| сегодня

TYGERS OF PAN TANG начнут запись весной



*
zoom
*
* *
TYGERS OF PAN TANG продали десять тысяч копий альбома 2016 года и получили золотую награду за этот релиз. Кроме того, группа объявила о том, что в апреле отправится в студию вместе с Fred'ом Purser'ом (ранее участник Tygers Of Pan Tang), а за сведение будет отвечать Soren Andersen из Medley Studio (Glenn Hughes, Mike Tramp).

Выход альбома намечен на ноябрь, а первый сингл появится в конце лета.

TYGERS OF PAN TANG To Begin Recording New Record In April; Band Receives Gold Discs For 2016 Comeback Album




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 132

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом