TYGERS OF PAN TANG начнут запись весной

TYGERS OF PAN TANG продали десять тысяч копий альбома 2016 года и получили золотую награду за этот релиз. Кроме того, группа объявила о том, что в апреле отправится в студию вместе с Fred'ом Purser'ом (ранее участник Tygers Of Pan Tang), а за сведение будет отвечать Soren Andersen из Medley Studio (Glenn Hughes, Mike Tramp).
Выход альбома намечен на ноябрь, а первый сингл появится в конце лета.
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