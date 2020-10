12 окт 2020



Юбилейные версии альбомов KILLING JOKE выйдут зимой



По случаю 40-летия с момента старта творческой деятельности и воссоединения в оригинальном составе, Spinefarm Records одиннадцатого декабря выпустят четыре юбилейных переиздания альбомов KILLING JOKE — Killing Joke, the Pandemonium album, The Singles Collection: 1979 - 2012 и 12"-сингла ”I Am The Virus".







