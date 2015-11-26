Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ACCEPT 309
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 281
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 61
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 59
*Умер Эдди Ван Хален 41
[= ||| все новости группы



*

Killing Joke

*



12 окт 2020 : 		 Юбилейные версии альбомов KILLING JOKE выйдут зимой

10 апр 2018 : 		 KILLING JOKE объявили даты турне

7 июл 2016 : 		 Трейлер документального фильма о KILLING JOKE

1 апр 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

20 янв 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

3 окт 2015 : 		 Новая песня KILLING JOKE

13 сен 2015 : 		 Новый альбом KILLING JOKE выйдет в октябре

12 май 2013 : 		 Новое видео KILLING JOKE

17 дек 2012 : 		 KILLING JOKE выпускают сборник синглов

14 авг 2012 : 		 Нашелся вокалист KILLING JOKE

1 авг 2012 : 		 KILLING JOKE о «пропаже вокалиста»

28 мар 2012 : 		 Трейлер нового альбома KILLING JOKE

13 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KILLING JOKE

7 сен 2010 : 		 Делюкс-издание KILLING JOKE выйдет с кавер-версиями

17 ноя 2009 : 		 Оригинальный состав KILLING JOKE подписал соглашение с Spinefarm и начал работу над новым альбомом

21 мар 2006 : 		 KILLING JOKE выпускают новый альбом
| - |

|||| 12 окт 2020

Юбилейные версии альбомов KILLING JOKE выйдут зимой



*
zoom
*
* *
По случаю 40-летия с момента старта творческой деятельности и воссоединения в оригинальном составе, Spinefarm Records одиннадцатого декабря выпустят четыре юбилейных переиздания альбомов KILLING JOKE — Killing Joke, the Pandemonium album, The Singles Collection: 1979 - 2012 и 12"-сингла ”I Am The Virus".

KILLING JOKE Announce 40th Anniversary Official Deluxe Album Reissues



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 179

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом