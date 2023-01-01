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Музыканты KILLING JOKE о смерти гитариста



Участники KILLING JOKE почтили память Кевин "Джорди" Уокера, написав:



Jaz Coleman: «Я разговаривал с Джорди на прошлой неделе. Он начал наш часовой разговор со слов "вот и оно", и, если не считать гриппа, он был в прекрасном расположении духа и с оптимизмом смотрел в будущее. Мы реинкарнировали раньше и будем реинкарнировать снова. За 44 года я ни разу не отходил от него».



Paul Ferguson: «Мы опустошены новостями о внезапной кончине нашего брата. Наши коллективные надежды на будущее сошли на нет, и маэстро сыграл свои последние славные аккорды. Для меня было честью играть с ним в группе, это был редкий талант и человек, который не терпел дураков. Покойся с миром, Джордс»







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