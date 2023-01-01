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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 23
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
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Killing Joke

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29 ноя 2023 : 		 Музыканты KILLING JOKE о смерти гитариста

28 ноя 2023 : 		 Основатель KILLING JOKE о смерти гитариста

27 ноя 2023 : 		 Умер гитарист KILLING JOKE

11 мар 2023 : 		 Новая песня KILLING JOKE

13 фев 2022 : 		 Новое видео KILLING JOKE

14 дек 2020 : 		 Барабанщик KILLING JOKE выпустит сольный альбом

12 окт 2020 : 		 Юбилейные версии альбомов KILLING JOKE выйдут зимой

10 апр 2018 : 		 KILLING JOKE объявили даты турне

7 июл 2016 : 		 Трейлер документального фильма о KILLING JOKE

1 апр 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

20 янв 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

3 окт 2015 : 		 Новая песня KILLING JOKE

13 сен 2015 : 		 Новый альбом KILLING JOKE выйдет в октябре

12 май 2013 : 		 Новое видео KILLING JOKE

17 дек 2012 : 		 KILLING JOKE выпускают сборник синглов

14 авг 2012 : 		 Нашелся вокалист KILLING JOKE

1 авг 2012 : 		 KILLING JOKE о «пропаже вокалиста»

28 мар 2012 : 		 Трейлер нового альбома KILLING JOKE

13 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KILLING JOKE

8 фев 2012 : 		 Новый альбом KILLING JOKE выйдет весной

7 сен 2010 : 		 Делюкс-издание KILLING JOKE выйдет с кавер-версиями

17 ноя 2009 : 		 Оригинальный состав KILLING JOKE подписал соглашение с Spinefarm и начал работу над новым альбомом

21 мар 2006 : 		 KILLING JOKE выпускают новый альбом
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Музыканты KILLING JOKE о смерти гитариста



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Участники KILLING JOKE почтили память Кевин "Джорди" Уокера, написав:

Jaz Coleman: «Я разговаривал с Джорди на прошлой неделе. Он начал наш часовой разговор со слов "вот и оно", и, если не считать гриппа, он был в прекрасном расположении духа и с оптимизмом смотрел в будущее. Мы реинкарнировали раньше и будем реинкарнировать снова. За 44 года я ни разу не отходил от него».

Paul Ferguson: «Мы опустошены новостями о внезапной кончине нашего брата. Наши коллективные надежды на будущее сошли на нет, и маэстро сыграл свои последние славные аккорды. Для меня было честью играть с ним в группе, это был редкий талант и человек, который не терпел дураков. Покойся с миром, Джордс»




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