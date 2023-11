сегодня



Основатель KILLING JOKE о смерти гитариста



Сооснователь KILLING JOKE Martin "Youth" Glover почтил память гитариста:



«До сих пор нахожусь в состоянии шока и не могу поверить, что его больше нет с нами. Он всегда казался мне несокрушимым. Пули отскакивали от него. Ему была уготована великая судьба.



Ни один человек не был круче Джорди, одного из самых лучших и влиятельных гитаристов за всю историю. Он был похож на Ли Ван Клифа и Терри Томаса в исполнении Ноэля Коварда. Очень обаятельный, непостижимый и любезный, с мягким непринужденным подходом (как к гитаре, так и к тому, как вам понравиться), то есть когда он не уничтожал вас своей бритвенно-острой артикулированной шрапнелью. Он был виртуозным стрелком, как в музыке, так и в словесности. Он без колебаний втыкал флик-нож в микшерный пульт и требовал, чтобы его вступление звучало на два бара, а не на четыре, что всегда привлекало внимание звукооператоров! Он понимал, что химия - это и есть химия, и именно в ней кроется магия и душа.... в конфликте.



Он был моим учителем, партнером, а порой и страшным врагом.

Бесконечно благодарен за то, что звезды сошлись и свели наши судьбы вместе". Сейчас он летит ввысь вместе с "Валькириями", направляясь в залы Валгаллы, где ему наверняка обеспечено место за столом легенд. Он определил поколение или три поколения своим талантом.



Для меня лично большая честь и привилегия работать с ним и разделять с ним видение того, чем может стать группа, а затем увидеть, как она выходит далеко за рамки того, что любой из нас мог себе представить.



Мы сейчас вспоминаем его семью, мать и близких, товарищей по группе, всех поклонников, коллекционеров и многих музыкантов, на которых он повлиял своей провидческой игрой и творчеством.



Honour The Fire



KJ4ever





