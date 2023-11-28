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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
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*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
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Killing Joke

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28 ноя 2023 : 		 Основатель KILLING JOKE о смерти гитариста

27 ноя 2023 : 		 Умер гитарист KILLING JOKE

11 мар 2023 : 		 Новая песня KILLING JOKE

13 фев 2022 : 		 Новое видео KILLING JOKE

14 дек 2020 : 		 Барабанщик KILLING JOKE выпустит сольный альбом

12 окт 2020 : 		 Юбилейные версии альбомов KILLING JOKE выйдут зимой

10 апр 2018 : 		 KILLING JOKE объявили даты турне

7 июл 2016 : 		 Трейлер документального фильма о KILLING JOKE

1 апр 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

20 янв 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

3 окт 2015 : 		 Новая песня KILLING JOKE

13 сен 2015 : 		 Новый альбом KILLING JOKE выйдет в октябре

12 май 2013 : 		 Новое видео KILLING JOKE

17 дек 2012 : 		 KILLING JOKE выпускают сборник синглов

14 авг 2012 : 		 Нашелся вокалист KILLING JOKE

1 авг 2012 : 		 KILLING JOKE о «пропаже вокалиста»

28 мар 2012 : 		 Трейлер нового альбома KILLING JOKE

13 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KILLING JOKE

8 фев 2012 : 		 Новый альбом KILLING JOKE выйдет весной

7 сен 2010 : 		 Делюкс-издание KILLING JOKE выйдет с кавер-версиями

17 ноя 2009 : 		 Оригинальный состав KILLING JOKE подписал соглашение с Spinefarm и начал работу над новым альбомом

21 мар 2006 : 		 KILLING JOKE выпускают новый альбом
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Основатель KILLING JOKE о смерти гитариста



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Сооснователь KILLING JOKE Martin "Youth" Glover почтил память гитариста:

«До сих пор нахожусь в состоянии шока и не могу поверить, что его больше нет с нами. Он всегда казался мне несокрушимым. Пули отскакивали от него. Ему была уготована великая судьба.

Ни один человек не был круче Джорди, одного из самых лучших и влиятельных гитаристов за всю историю. Он был похож на Ли Ван Клифа и Терри Томаса в исполнении Ноэля Коварда. Очень обаятельный, непостижимый и любезный, с мягким непринужденным подходом (как к гитаре, так и к тому, как вам понравиться), то есть когда он не уничтожал вас своей бритвенно-острой артикулированной шрапнелью. Он был виртуозным стрелком, как в музыке, так и в словесности. Он без колебаний втыкал флик-нож в микшерный пульт и требовал, чтобы его вступление звучало на два бара, а не на четыре, что всегда привлекало внимание звукооператоров! Он понимал, что химия - это и есть химия, и именно в ней кроется магия и душа.... в конфликте.

Он был моим учителем, партнером, а порой и страшным врагом.
Бесконечно благодарен за то, что звезды сошлись и свели наши судьбы вместе". Сейчас он летит ввысь вместе с "Валькириями", направляясь в залы Валгаллы, где ему наверняка обеспечено место за столом легенд. Он определил поколение или три поколения своим талантом.

Для меня лично большая честь и привилегия работать с ним и разделять с ним видение того, чем может стать группа, а затем увидеть, как она выходит далеко за рамки того, что любой из нас мог себе представить.

Мы сейчас вспоминаем его семью, мать и близких, товарищей по группе, всех поклонников, коллекционеров и многих музыкантов, на которых он повлиял своей провидческой игрой и творчеством.

Honour The Fire

KJ4ever




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28 ноя 2023
gravitgroove
Красивая речь

просмотров: 194

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