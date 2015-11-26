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Барабанщик KILLING JOKE выпустит сольный альбом



Барабанщик KILLING JOKE Big Paul Ferguson заключил соглашение с Cleopatra Records, на котором состоится релиз сольного альбома в 2021 году.



«Я очень рад совместной работе с Cleopatra и тому, что за моей спиной будет такая команда. Для меня честь стать частью этого лейбла и того списка замечательных артистов, который есть в их послужном списке».







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