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Killing Joke

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14 дек 2020 : 		 Барабанщик KILLING JOKE выпустит сольный альбом

12 окт 2020 : 		 Юбилейные версии альбомов KILLING JOKE выйдут зимой

10 апр 2018 : 		 KILLING JOKE объявили даты турне

7 июл 2016 : 		 Трейлер документального фильма о KILLING JOKE

1 апр 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

20 янв 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

3 окт 2015 : 		 Новая песня KILLING JOKE

13 сен 2015 : 		 Новый альбом KILLING JOKE выйдет в октябре

12 май 2013 : 		 Новое видео KILLING JOKE

17 дек 2012 : 		 KILLING JOKE выпускают сборник синглов

14 авг 2012 : 		 Нашелся вокалист KILLING JOKE

1 авг 2012 : 		 KILLING JOKE о «пропаже вокалиста»

28 мар 2012 : 		 Трейлер нового альбома KILLING JOKE

13 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KILLING JOKE

7 сен 2010 : 		 Делюкс-издание KILLING JOKE выйдет с кавер-версиями

17 ноя 2009 : 		 Оригинальный состав KILLING JOKE подписал соглашение с Spinefarm и начал работу над новым альбомом

21 мар 2006 : 		 KILLING JOKE выпускают новый альбом
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Барабанщик KILLING JOKE выпустит сольный альбом



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Барабанщик KILLING JOKE Big Paul Ferguson заключил соглашение с Cleopatra Records, на котором состоится релиз сольного альбома в 2021 году.

«Я очень рад совместной работе с Cleopatra и тому, что за моей спиной будет такая команда. Для меня честь стать частью этого лейбла и того списка замечательных артистов, который есть в их послужном списке».

KILLING JOKE Drummer BIG PAUL FERGUSON Inks Deal With Cleopatra Records For New Solo Album



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