Барабанщик KILLING JOKE выпустит сольный альбом

Барабанщик KILLING JOKE Big Paul Ferguson заключил соглашение с Cleopatra Records, на котором состоится релиз сольного альбома в 2021 году.
«Я очень рад совместной работе с Cleopatra и тому, что за моей спиной будет такая команда. Для меня честь стать частью этого лейбла и того списка замечательных артистов, который есть в их послужном списке».
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