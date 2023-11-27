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*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
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Killing Joke

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27 ноя 2023 : 		 Умер гитарист KILLING JOKE

11 мар 2023 : 		 Новая песня KILLING JOKE

13 фев 2022 : 		 Новое видео KILLING JOKE

14 дек 2020 : 		 Барабанщик KILLING JOKE выпустит сольный альбом

12 окт 2020 : 		 Юбилейные версии альбомов KILLING JOKE выйдут зимой

10 апр 2018 : 		 KILLING JOKE объявили даты турне

7 июл 2016 : 		 Трейлер документального фильма о KILLING JOKE

1 апр 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

20 янв 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

3 окт 2015 : 		 Новая песня KILLING JOKE

13 сен 2015 : 		 Новый альбом KILLING JOKE выйдет в октябре

12 май 2013 : 		 Новое видео KILLING JOKE

17 дек 2012 : 		 KILLING JOKE выпускают сборник синглов

14 авг 2012 : 		 Нашелся вокалист KILLING JOKE

1 авг 2012 : 		 KILLING JOKE о «пропаже вокалиста»

28 мар 2012 : 		 Трейлер нового альбома KILLING JOKE

13 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KILLING JOKE

8 фев 2012 : 		 Новый альбом KILLING JOKE выйдет весной

7 сен 2010 : 		 Делюкс-издание KILLING JOKE выйдет с кавер-версиями

17 ноя 2009 : 		 Оригинальный состав KILLING JOKE подписал соглашение с Spinefarm и начал работу над новым альбомом

21 мар 2006 : 		 KILLING JOKE выпускают новый альбом
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|||| сегодня

Умер гитарист KILLING JOKE



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KILLING JOKE опубликовали следующее сообщение:

«С чувством глубокой скорби мы подтверждаем, что 26 ноября 2023 года в 6:30 утра в Праге легендарный гитарист KILLING JOKE Кевин "Джорди" Уокер скончался после инсульта в окружении семьи. Мы убиты горем. Покойся с миром, брат»

God bless #GeordieWalker my @Killingjokeband murderinc #damagemanual band mate - tell Paul Raven I said hi xxxx pic.twitter.com/XMtwPu3mFr








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27 ноя 2023
B
Blakhowk
Печально....
Like!1
27 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Дерьмовые новости. Крутая группа.
Like!1
27 ноя 2023
IJzerklompje
А вот это прискорбно. Покойся с миром.
Like!1
27 ноя 2023
x
xRReth
Пиздец
Земля пухом
27 ноя 2023
gravitgroove
Ох ж ешки-матрешки!
Долгой и светлой памяти этому творцу.
"Love like blood" навсегда в плейлисте.

просмотров: 671

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