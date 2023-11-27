×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце...
33
Гитарист METALLICA упал на сцене
32
DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»
22
GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле
20
HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом
18
KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH
17
GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы...
16
MEGADETH смогут и без Kiko
15
ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для...
15
Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины
14
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце...
33
Гитарист METALLICA упал на сцене
32
DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»
22
GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле
20
HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом
18
все новости группы
Killing Joke
Великобритания
Industrial Rock
Punk Industrial
Post Punk
https://www.killingjoke.co.uk/
Myspace:
http://www.myspace.com/killingjokeofficial
Facebook:
https://facebook.com/killingjokeofficial/
27 ноя 2023
:
Умер гитарист KILLING JOKE
11 мар 2023
:
Новая песня KILLING JOKE
13 фев 2022
:
Новое видео KILLING JOKE
14 дек 2020
:
Барабанщик KILLING JOKE выпустит сольный альбом
12 окт 2020
:
Юбилейные версии альбомов KILLING JOKE выйдут зимой
10 апр 2018
:
KILLING JOKE объявили даты турне
7 июл 2016
:
Трейлер документального фильма о KILLING JOKE
1 апр 2016
:
Новое видео KILLING JOKE
20 янв 2016
:
Новое видео KILLING JOKE
3 окт 2015
:
Новая песня KILLING JOKE
13 сен 2015
:
Новый альбом KILLING JOKE выйдет в октябре
12 май 2013
:
Новое видео KILLING JOKE
17 дек 2012
:
KILLING JOKE выпускают сборник синглов
14 авг 2012
:
Нашелся вокалист KILLING JOKE
1 авг 2012
:
KILLING JOKE о «пропаже вокалиста»
28 мар 2012
:
Трейлер нового альбома KILLING JOKE
13 фев 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома KILLING JOKE
8 фев 2012
:
Новый альбом KILLING JOKE выйдет весной
7 сен 2010
:
Делюкс-издание KILLING JOKE выйдет с кавер-версиями
17 ноя 2009
:
Оригинальный состав KILLING JOKE подписал соглашение с Spinefarm и начал работу над новым альбомом
21 мар 2006
:
KILLING JOKE выпускают новый альбом
сегодня
Умер гитарист KILLING JOKE
KILLING JOKE опубликовали следующее сообщение:
«С чувством глубокой скорби мы подтверждаем, что 26 ноября 2023 года в 6:30 утра в Праге легендарный гитарист KILLING JOKE Кевин "Джорди" Уокер скончался после инсульта в окружении семьи. Мы убиты горем. Покойся с миром, брат»
God bless
#GeordieWalker
my
@Killingjokeband
murderinc
#damagemanual
band mate - tell Paul Raven I said hi xxxx
pic.twitter.com/XMtwPu3mFr
+0
-1
(
6
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
27 ноя 2023
B
Blakhowk
Печально....
1
27 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Дерьмовые новости. Крутая группа.
1
27 ноя 2023
IJzerklompje
А вот это прискорбно. Покойся с миром.
1
27 ноя 2023
resurgamresponses
RIP
27 ноя 2023
x
xRReth
Пиздец
Земля пухом
27 ноя 2023
gravitgroove
Ох ж ешки-матрешки!
Долгой и светлой памяти этому творцу.
"Love like blood" навсегда в плейлисте.
просмотров: 671
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Земля пухом
Долгой и светлой памяти этому творцу.
"Love like blood" навсегда в плейлисте.