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Умер гитарист KILLING JOKE



KILLING JOKE опубликовали следующее сообщение:



«С чувством глубокой скорби мы подтверждаем, что 26 ноября 2023 года в 6:30 утра в Праге легендарный гитарист KILLING JOKE Кевин "Джорди" Уокер скончался после инсульта в окружении семьи. Мы убиты горем. Покойся с миром, брат»









God bless #GeordieWalker my @Killingjokeband murderinc #damagemanual band mate - tell Paul Raven I said hi xxxx pic.twitter.com/XMtwPu3mFr









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